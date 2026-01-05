Mann hält beim Überholen Waffe aus Autofenster

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Schreckschusswaffe soll ein 27 Jahre alter Autofahrer aus dem Fenster der Fahrertür gehalten haben, als er ein anderes Auto auf der A6 bei Ellhofen (Landkreis Heilbronn) überholt hat. Bei einer Kontrolle am Samstag fanden die Beamten zudem eine Axt und Pfefferspray in dem Wagen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor sollen der 27-Jährige und ein 36 Jahre alter Autofahrer gegenseitig immer wieder dicht aufgefahren sein und sich die Lichthupe gezeigt haben.

Den Angaben zufolge durfte der 27-Jährige die Schreckschusswaffe legal bei sich haben. Sowohl die Waffe als auch die Axt und das Pfefferspray wurden sichergestellt.