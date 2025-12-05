Mann geht mit Messern auf Polizisten zu – Beamter schießt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Polizist hat in Gundelfingen nördlich von Freiburg auf einen Mann geschossen, der zuvor mit zwei Messern auf ihn zugegangen war. Der 28-Jährige wurde an der Schulter getroffen und schwer verletzt, wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mitteilten.

Die Einsatzkräfte waren am Morgen zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wo der 28-Jährige im Treppenhaus randaliert haben soll. Beim Eintreffen der Streife hielt sich der Mann mit den Messern vor dem Haus auf. Dann sei er unvermittelt auf die Polizisten zugegangen.

28-Jähriger im Krankenhaus

Trotz mehrfacher Aufforderung und der Androhung von Schusswaffengebrauch weigerte sich der Mann den Angaben zufolge die Messer fallen zu lassen. Einer der Beamten habe schließlich einen Schuss abgegeben. Der 28-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat die Ermittlungen übernommen. Nun soll der genaue Ablauf auch mittels Bodycam-Aufnahmen aufgeklärt werden.