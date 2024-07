Mann flüchtet vor Polizei und stirbt bei Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kurz vor der tschechischen Grenze ist ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Auto vor der Polizei geflohen und bei einem Unfall ums Leben gekommen. Zuvor hat eine Polizeistreife bei Philippsreut (Landkreis Freyung-Grafenau) den Autofahrer am Morgen wegen seiner unsicheren Fahrweise anhalten wollen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Doch der Senior, der aus dem Raum Villingen-Schwenningen kam, ignorierte das Blaulicht. Stattdessen drückte er aufs Gaspedal und raste auf der B12 in Richtung Tschechien.

Kurze Zeit später fanden die Polizisten das Auto an einer Böschung. Es war dort gegen ein Betonfundament geprallt. Trotz Reanimationsversuchen sei der Mann noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben, erklärte eine Sprecherin. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Fahrer nicht angeschnallt. Nun soll ein Gutachter die genauen Umstände des Unfalls klären.