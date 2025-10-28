Mann flüchtet vor Polizei und steuert auf Beamtin zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 24-Jähriger soll in Gosheim (Kreis Tuttlingen) mit seinem Auto gezielt auf eine Polizeibeamtin zugefahren sein. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach eigenen Angaben wegen versuchten Mordes.

Der Mann war einer Streifenbesatzung in der Nacht auf Samstag aufgefallen, weil er innerorts deutlich zu schnell fuhr. Die Beamten wollten ihn kontrollieren, doch er ignorierte Blaulicht und Anhaltesignale und geriet zunächst aus ihrem Sichtfeld.

Als die Streife wenig später in einem Wohngebiet wendete, kam ihnen der 24-Jährige in seinem Wagen entgegen. Laut Polizeiangaben soll er keine Anzeichen gemacht haben, zu bremsen. Daraufhin verließen die Beamten ihr Fahrzeug und brachten sich am Straßenrand in Sicherheit. Der Verdächtige soll daraufhin auf die Polizeibeamtin zugesteuert sein. Sie konnte vor einem Zusammenstoß zurückweichen.

Drogen und Alkohol konsumiert

Der zweite Beamte gab laut Polizei einen Schuss auf die Seite des Autos ab, um es zu stoppen. Der Fahrer soll zunächst weitergefahren sein, dann angehalten haben und davongelaufen sein. Im Rahmen der Fahndung wurde er kurz darauf widerstandslos und unverletzt in der Nähe festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert.