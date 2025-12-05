Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mann flüchtet von Unfall – Polizei findet ihn betrunken

Nach einem Unfall in Sankt Johann flüchtet ein 40-Jähriger zu Fuß. Die Polizei findet ihn später betrunken – ein Alkoholtest ergibt zwei Promille.

Nach einem Unfall flüchtet ein Mann zu Fuß. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/DPA
Nach einem Unfall in Sankt Johann (Kreis Reutlingen) ist der mutmaßliche Unfallverursacher zu Fuß geflüchtet. Der 40-Jährige wurde später betrunken angetroffen. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille, wie die Polizei mitteilte. Er musste seinen Führerschein abgeben.

Zuvor wurde der Mann unter Einsatz zahlreicher Einsatzkräfte gesucht, da man davon ausging, dass er wie sein Unfallgegner verletzt worden sein könnte. Es stellte sich nach seinem Auffinden heraus, dass er tatsächlich leicht verletzt wurde.

Der Mann war zuvor auf einer Kreisstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines 60-Jährigen seitlich zusammengeprallt. Der 60-Jährige wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Wie schwer dessen Verletzungen nach dem Unfall am Donnerstag waren, blieb zunächst nicht unklar.

