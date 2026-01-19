Mann findet verlorene wertvolle Bratsche in Stadtbahn

Eine Bratsche ist ohne ihre Besitzerin in der Straßenbahn weitergefahren - und gefunden worden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein ehrlicher Finder hat in Heidelberg eine Frau nach dem Verlust ihres wertvollen Instruments glücklich gemacht. Die 78-Jährige war laut Polizei am Mittwoch aus einer Straßenbahn gestiegen, hatte aber ihre Bratsche mit einem Wert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich darin liegen gelassen. Die Straßenbahn samt Instrumentenkoffer fuhr weiter, auf spätere Nachfrage hin konnte der Koffer nicht mehr in der Bahn gefunden werden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann das Instrument an sich genommen und beim Fundbüro abgegeben. Eine dortige Mitarbeiterin meldete sich bei der Polizei, sodass die Bratschistin ihr Instrument wieder in Empfang nehmen konnte.