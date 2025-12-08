Mann fährt mit gestohlenem Auto auf Polizisten zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er mit einem gestohlenen Auto auf einen Polizisten zugerast sein soll, wird gegen einen 46-Jährigen wegen versuchten Totschlags ermittelt. Der Mann soll das Fahrzeug bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend so sehr beschleunigt haben, dass sich der Beamte nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Den Wagen soll der Mann von seinem ehemaligen Arbeitgeber gestohlen haben. Der Fahrer habe mehrfach den Motor aufheulen lassen und sich geweigert, das Auto zu verlassen, so die Polizei weiter. Den Angaben zufolge setzten die Beamten daraufhin Pfefferspray ein. Als ein Polizist das Fahrzeug umrundet habe, soll der 46-Jährige plötzlich stark beschleunigt haben.

Anschließend habe der Mann einen Streifenwagen sowie ein geparktes Auto und gerammt und versucht, zu Fuß zu fliehen. Unterstützungskräfte konnten ihn demnach wenig später festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.