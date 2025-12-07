Mann fährt mit Auto in Rhein und ertrinkt – Wagen geborgen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist im Kreis Karlsruhe mit seinem Auto in den Rhein gefahren und mitsamt dem Fahrzeug untergegangen. Am nächsten Tag bargen die Einsatzkräfte den Wagen nach einer großen Suchaktion nachmittags aus dem Fluss, wie ein Polizeisprecher sagte. Der tote Fahrer saß demnach noch am Steuer, als das Fahrzeug aus dem Wasser geholt wurde.

Auto versinkt im Rhein – zahlreiche Kräfte im Einsatz

Zeugen hatten am späten Samstagabend den Notruf gewählt, als sie sahen, wie der Wagen über einen Fähranleger in Rheinstetten in den Rhein fuhr. Die Rettungsmaßnahmen blieben in der Nacht erfolglos und wurden mit Tageseinbruch fortgesetzt. Unter anderem suchten die Rettungskräfte mit einem Sonarboot nach dem gesunkenen Auto.

Wo genau der Wagen und der tote Fahrer gefunden wurden, war zunächst nicht klar. Ein Sprecher hatte zuvor gesagt, dass das Auto wegen des steigenden Wasserstands und der damit verbundenen zunehmenden Strömung wohl abgetrieben sei.

Die Identität und die Ursache waren zunächst unklar. Die Ermittler gingen davon aus, dass keine weiteren Menschen im Auto saßen.