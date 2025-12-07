Mann fährt mit Auto in Rhein und ertrinkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist mit seinem Auto in den Rhein gefahren und mitsamt dem Fahrzeug untergegangen. Es ist nach Angaben eines Polizeisprechers davon auszugehen, dass der Fahrer in dem Wagen ertrunken ist. Zeugen hatten am späten Samstagabend den Notruf gewählt, als sie sahen, wie der Wagen über einen Fähranleger in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) in den Rhein fuhr.

Die Rettungsmaßnahmen blieben in der Nacht erfolglos. Sie würden mit Tageseinbruch fortgesetzt, hieß es weiter. Die Identität des Fahrers war zunächst unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass keine weiteren Menschen in dem Auto saßen.