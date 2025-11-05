Mann fährt in Aichwald betrunken gegen Laterne und beleidigt Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

AICHWALD. Mit mehr als drei Promille ist ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen eine Straßenlaterne in Aichwald (Kreis Esslingen) geprallt und hat dabei einen Schaden von rund 12.000 Euro verursacht. Der 37-Jährige versuchte vergeblich, mit dem festgefahrenen Auto wegzufahren, wie die Polizei mitteilte. Zeugen riefen schließlich die Polizei. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und brachten ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus – dort beleidigte er die Polizisten. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. (dpa)