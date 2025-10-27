Mann fährt gegen Friedhofsmauer und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer hat in der Nähe von Heilbronn einen medizinischen Notfall am Steuer erlitten, ist mit einer Friedhofsmauer kollidiert und gestorben. »Es ergaben sich keine Hinweise darauf, dass der Mann an den Folgen des Unfalls gestorben sein könnte. Viel mehr deutet alles darauf hin, dass medizinische Gründe todesursächlich waren«, teilte die Polizei nach dem Geschehen am Samstag in Öhringen im Hohenlohekreis mit.

Einen Tag später hatte in Kupferzell - ebenfalls im Hohenlohekreis - eine 72 Jahre alte Frau mit ihrem Auto zunächst einen Auffahrunfall, kurz darauf wurde sie mit ihrem Fahrzeug aus einer Kurve getragen. Sie prallte geradeaus gegen ein Fabrikgebäude, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Frau habe vermutlich bereits bei der ersten Kollision eine akute medizinische Notlage erlitten. Die 72-Jährige wurde reanimiert, starb aber später im Krankenhaus. »Auch in diesem Fall ergaben sich keine Anzeichen dafür, dass die Frau an den Folgen des Unfalls verstorben sein könnte. Die Unfälle und der Tod der 72-Jährigen lassen sich mutmaßlich auf medizinische Ursachen zurückführen«, so die Polizei.