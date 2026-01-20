Mann fährt betrunken und ohne Führerschein zur Polizei in Albstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT. Betrunken und ohne Führerschein ist ein Mann im Auto zum Polizeirevier Albstadt gefahren. Der 58-Jährige hatte sich wohl Hilfe von den Beamten erhofft, weil er Polizeiangaben zufolge persönliche Papiere nicht mehr finden konnte.

Den Polizisten fiel allerdings seine Alkoholfahne auf. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,5 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein hat - weil der ihm vor zwei Jahren wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Ihn erwartet eine erneute Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (dpa)