Mann beschädigt Blitzerwagen – Polizei fahndet nach Täter

Ein Unbekannter zerstört mit einem spitzen Gegenstand Reifen an einer Geschwindigkeitskontrolle – ein Mitarbeiter im Auto beobachtet ihn auf der Flucht. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Nachdem ein Mitarbeiter auf die Attacke aufmerksam wurde, verschwand der Täter. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/DPA
Nachdem ein Mitarbeiter auf die Attacke aufmerksam wurde, verschwand der Täter. (Symbolbild)
Mindestens einen Reifen an einem Blitzerwagen hat ein Unbekannter in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) zerstört. Der Mann soll mit einem spitzen Gegenstand auf die Reifen der Beifahrerseite des Messfahrzeugs eingestochen haben, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Zeitpunkt saß demnach ein 61 Jahre alter Mitarbeiter des Landratsamts im Wagen, um Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Als dieser ausstieg, rannte der mutmaßliche Täter in Richtung Mühlstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke mit Kapuze, darunter eine dunkle Wollmütze. Wie hoch der Schaden ist, ist laut Polizei noch unklar.

