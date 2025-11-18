Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer haben in einer Gemeinschaftsunterkunft eine Auseinandersetzung - für einen der beiden hat diese schlimme Folgen.

Der Geschädigte wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Der Geschädigte wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild)
In einer Gemeinschaftsunterkunft in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) soll ein Mann einen 35-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der 26 Jahre alte mutmaßliche Täter war nach Polizeiangaben zuvor mit dem 35-Jährigen in Streit geraten. Worum es dabei ging, war zunächst unklar. 

Auch ob beide Männer in der Unterkunft wohnten, teilte die Polizei nicht mit. Laut Mitteilung hatte sich der 26-Jährige vor dem Streit bei einer Bewohnerin der Unterkunft aufgehalten. 

Der 35-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Verdächtige wurde noch am Montag in einem Zug festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:251118-930-309719/1