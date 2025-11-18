Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Der Geschädigte wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild)

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) soll ein Mann einen 35-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der 26 Jahre alte mutmaßliche Täter war nach Polizeiangaben zuvor mit dem 35-Jährigen in Streit geraten. Worum es dabei ging, war zunächst unklar.

Auch ob beide Männer in der Unterkunft wohnten, teilte die Polizei nicht mit. Laut Mitteilung hatte sich der 26-Jährige vor dem Streit bei einer Bewohnerin der Unterkunft aufgehalten.

Der 35-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Verdächtige wurde noch am Montag in einem Zug festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.