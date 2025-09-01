Mann bei Streit in Flüchtlingsunterkunft schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 43-jähriger Bewohner der Unterkunft sei aufgrund von Zeugenaussagen festgenommen worden, teilte die Polizei am Abend mit. Der verletzte 39-Jährige sei im Anschluss an die notärztliche Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Details des Angriffs teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Kripo ermittelt.