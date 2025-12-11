Mann bei Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einer Flüchtlingsunterkunft in Seitingen-Oberflacht (Kreis Tuttlingen) ist ein Mann mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Zuvor war es zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern gekommen, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Worum es bei dem Streit am Dienstagabend ging, blieb vorerst unklar.

Sicherheitskräfte der Unterkunft alarmierten die Polizei, die den Tatverdächtigen noch vor Ort festnahm. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann. Dieser wurde nun in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft.