Mann bei Brand in Keller schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Brand in Riedlingen (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Er sei in dem brennenden Keller des Wohnhauses gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde mit einem Helikopter in eine Spezialklinik für Brandverletzungen geflogen. Eine Frau erlitt nach Angaben der Feuerwehr leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr rettet Hunde

Alle Bewohner konnten das Haus demnach selbstständig verlassen. Feuerwehrleute retteten zwei Hunde aus dem Gebäude, wie der Feuerwehrsprecher Ralph Grünacher erklärte. Das Haus ist demnach nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.