Mann bedroht Taxifahrer, stiehlt Transporter und baut Unfall

Ein mutmaßlich betrunkener Mann hat in Stuttgart einen Taxifahrer bedroht, einen Transporter gestohlen und einen Unfall verursacht. Der 27-Jährige habe nach einer Auseinandersetzung in einer Disco mit einem Taxi nach Hause fahren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Weil er offenbar blutete, verweigerte der Fahrer ihm die Mitnahme - es kam zum Streit, bei dem der Taxifahrer leicht verletzt wurde.

Der Mann versuchte anschließend vergeblich, das Taxi zu stehlen, und lief dann laut Polizeisprecher weiter. An einer Ampel näherte er sich einem wartenden Transporter. Der 33-jährige Fahrer sei ausgestiegen – möglicherweise aus Angst – und habe dem Verdächtigen das Fahrzeug überlassen. Ob er bedroht wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Mann fährt mit gestohlenem Transporter durch Stuttgart

Mit dem gestohlenen Transporter sei der 27-Jährige daraufhin durch die Stadt gefahren, von der Straße abgekommen, habe Gleise überfahren und Geländer, Schilder und eine Ampel beschädigt. Schließlich flüchtete er zu Fuß und versteckte sich in einem Gebüsch, wo die alarmierte Polizei ihn fand.

Der Mann stand laut Polizeiangaben mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Außerdem soll er keine Fahrerlaubnis gehabt haben. Ihm wurde Blut abgenommen und er kam in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Die beschädigte Ampel ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Zeugen werden um Hinweise gebeten. Zuvor hatten »Stuttgarter Zeitung« und »Stuttgarter Nachrichten« darüber berichtet.