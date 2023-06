Aktuell Land

Mann bedroht Polizisten mit Messer: Schuss ins Bein

Polizisten haben in Mittelfranken auf einen Mann geschossen, der laut einem Polizeisprecher mit einem Messer auf die Beamten zugegangen ist. Der Mann sei in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) durch den Schuss am Bein verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Polizeisprecher am Freitag. Nach ersten Erkenntnissen bestehe keine Lebensgefahr.