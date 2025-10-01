Mann bedroht Polizisten am Bahnhof in Offenburg mit dem Tod

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat am Bahnhof in Offenburg (Ortenaukreis) Bundespolizisten beleidigt und mit dem Tod bedroht. Als die Beamten den 42-Jährigen durchsuchten, fanden sie zudem ein Küchenmesser und stellten es sicher, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann war den Beamten aufgefallen, als ein mit Einkäufen beladenes Fahrrad umstürzte und er daraufhin lauthals zu schreien und fluchen begann.

Als eine Streife seine Personalien aufnehmen wollte, versuchte der Mann zu fliehen. Die Beamten hielten ihn fest, woraufhin er laut Bundespolizei Widerstand leistete und sie massiv beleidigte. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands, Beleidigung, Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Verletzt wurde niemand.