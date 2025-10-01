Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mann bedroht Polizisten am Bahnhof in Offenburg mit dem Tod

Als ein Fahrrad umstürzt, schreit ein Mann laut los. Die Beamten durchsuchen den auffälligen Mann und werden fündig. Nun kommen mehrere Anzeigen auf ihn zu.

Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/DPA
Foto: Sven Hoppe/DPA

Ein Mann hat am Bahnhof in Offenburg (Ortenaukreis) Bundespolizisten beleidigt und mit dem Tod bedroht. Als die Beamten den 42-Jährigen durchsuchten, fanden sie zudem ein Küchenmesser und stellten es sicher, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann war den Beamten aufgefallen, als ein mit Einkäufen beladenes Fahrrad umstürzte und er daraufhin lauthals zu schreien und fluchen begann.

Als eine Streife seine Personalien aufnehmen wollte, versuchte der Mann zu fliehen. Die Beamten hielten ihn fest, woraufhin er laut Bundespolizei Widerstand leistete und sie massiv beleidigte. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands, Beleidigung, Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Verletzt wurde niemand.

