Mann bedroht Passanten auf offener Straße mit Machete

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 53 Jahre alter Mann hat in Königsfeld (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit einer Machete mehrere Passanten verängstigt. Der Mann bedrohte auf offener Straße Menschen, griff sie jedoch nicht an, wie die Polizei mitteilte. Polizeikräfte trafen den Mann kurz darauf an seiner Wohnanschrift an, die Machete trug er nicht mehr bei sich. Die Beamten überwältigten den 53-Jährigen, nahmen ihn fest und brachten ihn in Gewahrsam. Wegen eines psychischen Ausnahmezustands wurde er nach dem Vorfall am Dienstag in eine entsprechende Einrichtung eingewiesen. Verletzt wurde niemand.