Mann bedroht Passanten auf offener Straße mit Machete

Mit einer Machete sorgte ein 53-Jähriger in Königsfeld für Angst. Wie die Polizei den Mann stoppte und was danach geschah.

Polizei Baden-Württemberg
Ein Mann ist nach einem Vorfall mit einer Machete festgenommen worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Ein Mann ist nach einem Vorfall mit einer Machete festgenommen worden. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Ein 53 Jahre alter Mann hat in Königsfeld (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit einer Machete mehrere Passanten verängstigt. Der Mann bedrohte auf offener Straße Menschen, griff sie jedoch nicht an, wie die Polizei mitteilte. Polizeikräfte trafen den Mann kurz darauf an seiner Wohnanschrift an, die Machete trug er nicht mehr bei sich. Die Beamten überwältigten den 53-Jährigen, nahmen ihn fest und brachten ihn in Gewahrsam. Wegen eines psychischen Ausnahmezustands wurde er nach dem Vorfall am Dienstag in eine entsprechende Einrichtung eingewiesen. Verletzt wurde niemand.

