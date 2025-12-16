Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mann bedroht Ex-Freundin und neuen Partner mit Schwert

Am Morgen dringt ein Mann Ermittlern zufolge in die Wohnung des neuen Partners seiner Ex-Freundin ein - bewaffnet mit einem Schwert. Dabei machte er ihnen wohl schwere Drohungen.

Polizei
Die Polizei konnte den Mann widerstandslos festnehmen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Ein Mann soll im Landkreis Karlsruhe seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner mit einem Schwert bedroht haben. Einen Hieb mit der Waffe habe der 44-jährige neue Partner abgewehrt, sei dabei aber leicht an der Hand verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 38 Jahre alte Verdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Am Sonntagmorgen sei der Mann in die Wohnung des 44-Jährigen in Walzbachtal eingedrungen und habe gedroht, ihn und die 36 Jahre alte Frau umzubringen. Den Angaben zufolge konnte die Polizei den Mann schließlich widerstandslos festnehmen. Am Montag wurde gegen ihn Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen. Die Ex-Freundin blieb demnach unverletzt.

