Mann baut Grillstelle und brutzelt auf Bahnsteig in Kirchheim/Teck

KIRCHHEIM/TECK. Einen außergewöhnlichen und obendrein nicht legalen Grillausflug hat ein Mann in Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen unternommen: Der 62-Jährige machte ein Feuer auf dem Bahnsteig des städtischen Bahnhofs und briet dort Lebensmittel an, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann habe sich auf dem Bahnsteig eine regelrechte Grillstelle mit Steinen gebaut, sagte ein Polizeisprecher. Ein Lokführer hatte die Polizei über das Feuer informiert. Als die Beamten eintrafen, war es bereits am Verglimmen und der Mann hatte sein Mahl teils verzehrt. Was genau er zubereitet hat, konnte der Polizeisprecher nicht angeben.

Verboten und rätselhaft

Grillfeuer auf einem Bahnsteig sind laut Polizei unter anderem wegen der Rauchentwicklung gefährlich und nicht erlaubt. Für den Mann war der Aufenthalt ohnehin verboten: Für ihn bestand ein Hausverbot für den Bahnhof Kirchheim. Warum konnte die Polizei nicht angeben. Auch die Wahl seiner Grillstelle blieb zunächst rätselhaft: Reiseabsichten hatte der im Kreis Esslingen wohnende Mann laut Polizei nämlich nicht. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus. Er muss mit einem Strafverfahren, unter anderem wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs, rechnen. (dpa)