Mann aus Maßregelvollzug weiter auf der Flucht

Der Mann, der aus einer psychiatrischen Klinik in Emmendingen geflohen ist, befindet sich weiterhin auf der Flucht. Der 35-Jährige war wegen eines Tötungsdelikts im Maßregelvollzug untergebracht. Es seien bereits mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Die Polizei habe die Orte überprüft, an denen der Mann vermeintlich gesichtet wurde - bisher jedoch ohne Ergebnis.