Mann aus dem Bodenseekreis ist jetzt Lotto-Millionär

Die Zahl der Millionäre in Baden-Württemberg wächst: Ein Mann aus dem Bodenseekreis hat im Lotto gewonnen – und er ist nicht der einzige Glückspilz im Land in diesem Monat.

Lottoschein
Ein Lottospieler aus dem Bodenseekreis ist jetzt um eine Million Euro reicher. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Ein Lottospieler aus dem Bodenseekreis ist jetzt um eine Million Euro reicher. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Exakt eine Million Euro hat ein Mann aus dem Bodenseekreis beim Lottospielen gewonnen. Um wen es sich bei dem Neu-Millionär handelt, ist der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg zufolge bereits bekannt. Der Glückspilz hat demnach seine Tipps online abgegeben. 

Der Mann hat bei der sogenannten Zusatzlotterie Sieger-Chance der Glücksspirale mitgespielt und bei der Ziehung am Samstag abgeräumt. Laut Toto-Lotto GmbH ist er bereits der vierte Millionengewinner in Baden-Württemberg im Oktober.

