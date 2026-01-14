Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mann aus Baden-Württemberg in Österreich von Zug erfasst

Ein Mann lehnt an einem Bahnhof in Lochau am Bahnsteig - wohl gefährlich nah am Gleisbett. Dann fährt ein Zug ein.

Bahngleise
Ein Baden-Württemberger ist im österreichischen Lochau von einem Zug erfasst worden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/DPA
Ein Mann aus dem Kreis Tuttlingen ist im österreichischen Lochau am Bodensee von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hielt sich der 39-Jährige am Morgen am Bahnhof auf und lehnte halb sitzend am Bahnsteig, wobei sich seine Füße im Bereich des Kiesbetts befunden haben sollen. 

Ein einfahrender Zug erfasste den Mann an den Beinen, sodass er unter dem Zug zum Liegen kam. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die genauen Umstände waren zunächst unklar.

