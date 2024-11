Magdeburg wieder ohne Heimsieg in der 2. Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 1. FC Magdeburg muss weiter auf den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga seit Februar warten. Am 12. Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Christian Titz gegen Aufsteiger SSV Ulm nicht über ein torloses Remis hinaus. Vor 21.993 Zuschauern in der Avnet-Arena waren die Gastgeber zwar fast die gesamte Spielzeit überlegen, konnten aber den sehr guten Gäste-Schlussmann Niklas Thiede nicht überwinden.

Magdeburg erarbeitete sich eine Vielzahl von Chancen, während sich Ulm auf das Verteidigen konzentrierte und Magdeburgs Torwart Dominik Reimann einen fast beschäftigungslosen Tag bescherte. Die größten Chancen vereitelte Gäste-Kepper Thiede, der in der 61. Minute einen Freistoß von Marcus Mathisen exzellent parierte und auch acht Minuten später gegen Alexander Nollenberger rettete.

In der 87. Minute musste Ulm nach der Gelb-Roten Karte für ihren Kapitän Philipp Strompf in Unterzahl agieren. Doch auch eine Großchance des eingewechselten Tatsuya Ito konnte Thiede im Nachfassen vereiteln.