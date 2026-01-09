Macheten-Angreifer nach Bahnattacke in U-Haft

Ein Mann ist nach einem Angriff mit einer Machete in Untersuchungshaft gekommen. (Symbolbild)

Der 26-Jährige, der in einer Regionalbahn bei Überlingen (Bodenseekreis) Bahn-Mitarbeiter mit einer Machete angriff, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und ließ den Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.​

Der Deutsche hatte in der Nacht zum Donnerstag eine Frau aggressiv angesprochen und schließlich eine Machete gezückt, als drei Bahn-Mitarbeiter auf ihn zukamen. Mit der Machete schlug er in Richtung der Bahn-Mitarbeiter. Diese konnten den mutmaßlich unter Drogen stehenden Mann überwältigen und wurden bei dem Gerangel leicht verletzt.