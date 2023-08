Müllmenge gesunken? Umweltministerium legt Abfallbilanz vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Ausnahme eines Hochs in der Corona-Zeit produzieren die Menschen in Baden-Württemberg seit Jahren immer weniger Haushaltsmüll. Wie sich die Müllmenge im vergangenen Jahr entwickelt hat, will Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann (Grüne) an diesem Dienstag in Stuttgart vorstellen.

2021 verursachten die Menschen im Land im Schnitt 364 Kilogramm Haushaltsmüll pro Person. 2020 war die Müllmenge wegen der Corona-Pandemie auf 369 Kilogramm pro Person gestiegen.

In der Abfallbilanz erfasst das Land unter anderem die Entwicklung der Abfallmengen in den Stadt- und Landkreisen sowie die Entwicklung der Müllgebühren. Zudem wird etwa erfasst, wie groß der Anteil des Biomülls ist, der vergärt und damit zu Erzeugung von Biogas genutzt wird.