Männer prügeln sich wegen Ladestation - Polizei ermittelt

Ein Wandladestation hat in Spaichingen eine Prügelei unter zwei Männern ausgelöst. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Kontrahenten hätten sich mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und einer habe dem anderen mit einer Holzlatte gedroht, teilte die Polizei mit. Die Väter der beiden gingen den Angaben nach dazwischen und beendeten die Rauferei. Von Verletzungen ist nichts bekannt, die Polizei ermittelt aber wegen wechselseitiger Körperverletzung. Bei den Männern handelt es sich um Mieter und Vermieter, die beide im gleichen Gebäude wohnen. Inwiefern genau die Anbringung einer Wandladestation für Elektrofahrzeuge den Streit auslöste, konnte die Polizei zunächst nicht angeben.