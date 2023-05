Aktuell Land

Mähtod von Kitzen: drei Freisprüche, eine Geldstrafe

Im Prozess um beim Mähen getötete Rehkitze sind am Dienstag in Weinheim drei Männer vom Vorwurf der rohen Tiermisshandlung freigesprochen worden. Ein vierter Mann, einer der Pächter der Wiesen, wurde vor dem Amtsgericht zu einer Strafe von 70 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt. Beweise dafür, dass einer der Angeklagten die drei von den Mähmaschinen schwer verletzten Kitze anschließend erschlagen hatte, fanden sich nicht. Weder hatten Zeugen dies bei den Geschehnissen im Juni 2021 auf Wiesen in Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) beobachtet, noch hatten die Kadaver der toten Tiere untersucht werden können. Der verurteilte Mann hatte nach Überzeugung des Gerichts Informationen, nach denen sich Rehkitze in der Wiese befanden, nicht weitergegeben.