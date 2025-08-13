Mähdrescher erfasst Krad - zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall mit einem Mähdrescher auf der K 7175 bei Winterlingen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mähdrescher eines 57-Jährigen beim Abbiegen auf einen Feldweg in den Gegenverkehr ausgeschert. Das Gefährt erfasste einen 71 Jahre alten Mann und seine 66-jährige Mitfahrerin auf einem dreirädrigen Kraftrad. Dieses kam von der Fahrbahn ab und die beiden stürzten zu Boden.

Der Mann und die Frau wurden so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch dank Zeugen rasch ermittelt werden. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet.

Bis zum späteren Nachmittag war zur Unfallaufnahme die K 7175 an der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt. Zur Versorgung der beiden Schwerverletzten war ein Großaufgebot des Rettungsdienstes an der Unfallstelle. Die Polizei setzte zur Fahndung nach dem zunächst weitergefahrenen Mähdrescher und zur Dokumentation der Unfallstelle ebenfalls einen Hubschrauber ein.