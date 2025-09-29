Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mädchen prellt Taxifahrer auf dem Heimweg vom Wasen

Per Taxi hat sich eine 13-Jährige vom Cannstatter Volksfest nach Hause fahren lassen - mehr als 50 Kilometer weit. Nur mit der Bezahlung haperte es.

Ein Mädchen hat sich per Taxi vom Wasen nach Hause fahren lassen - aber nicht bezahlt. (Symbolbild) Foto: Paul Zinken/DPA
Ein junges Mädchen hat sich nach seinem Besuch auf dem Cannstatter Volksfest mit dem Taxi nach Hause in den Kreis Göppingen fahren lassen - und den Fahrer geprellt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Betrugs gegen die 13-Jährige. 

Das Kind hatte nach bisherigen Erkenntnissen den Taxifahrer am späten Samstagabend nach der mehr als 50 Kilometer langen Fahrt von Stuttgart in Lauterstein anhalten lassen und angegeben, Geld holen zu wollen - kam aber nicht zurück. Der Fahrer rief die Polizei. 

Beamte befragten die Anwohner und kamen der mutmaßlichen Schwarzfahrerin auf die Spur. Weil sie bereits schlief und ihre Mutter die Taxirechnung nicht bezahlen konnte, muss der Taxifahrer das Geld nun auf zivilrechtlichem Weg einfordern.

