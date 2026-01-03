Mädchen nach Sturz in Bach schwer verletzt gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Sturz in ein Bachbett ist ein 13-jähriges Mädchen in Mössingen (Landkreis Tübingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wählte das Mädchen am Freitagabend selbst den Notruf, nachdem es im Bereich des Kastentalgrabens in den Bach gefallen war. Einsatzkräfte fanden das verletzte Kind in einem durchgängig abschüssigen und schwer zugänglichen Graben.

Weil es stark schneite und wegen des schwierigen Geländes wurde die Bergwacht dazugerufen. »Mit erheblichem Aufwand«, wie die Polizei angab, wurde die 13-Jährige gerettet und kam in eine Klinik. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.