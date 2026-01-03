Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mädchen nach Sturz in Bach schwer verletzt gerettet

Schwer verletzt wählt sie selbst den Notruf: Ein 13-jähriges Mädchen stürzt in ein Bachbett. Weil das Gelände abschüssig ist und es außerdem schneit, wird die Bergwacht zur Rettung gerufen.

Bergwacht Schwarzwald
Mit der Hilfe der Bergwacht wird ein 13-jähriges Mädchen nach einem Sturz gerettet. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/DPA
Mit der Hilfe der Bergwacht wird ein 13-jähriges Mädchen nach einem Sturz gerettet. (Symbolbild)
Foto: Silas Stein/DPA

Bei einem Sturz in ein Bachbett ist ein 13-jähriges Mädchen in Mössingen (Landkreis Tübingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wählte das Mädchen am Freitagabend selbst den Notruf, nachdem es im Bereich des Kastentalgrabens in den Bach gefallen war. Einsatzkräfte fanden das verletzte Kind in einem durchgängig abschüssigen und schwer zugänglichen Graben. 

Weil es stark schneite und wegen des schwierigen Geländes wurde die Bergwacht dazugerufen. »Mit erheblichem Aufwand«, wie die Polizei angab, wurde die 13-Jährige gerettet und kam in eine Klinik. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.

© dpa-infocom, dpa:260103-930-493593/1