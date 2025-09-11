Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Unfall

Mädchen nach Kletterwand-Einsturz in Albstadt nicht mehr in Klinik

Eine mobile Kletterwand stürzt bei einer Veranstaltung ein. Zwei Mädchen werden verletzt.

Rettungswagen
Eines der verletzten Mädchen kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/DPA
Eines der verletzten Mädchen kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Foto: Sebastian Gollnow/DPA

ALBSTADT. Nach dem Einsturz einer mobilen Kletterwand in Albstadt im Zollernalbkreis konnten beide verletzten Kinder das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlassen. Die acht bzw. zehn Jahre alten Mädchen befanden sich auf der Kletterwand, als diese einstürzte. 

Beide Mädchen wurden verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Zunächst hatte es geheißen, dass nur die Achtjährige ins Krankenhaus kam und die Zehnjährige am Unfallort behandelt wurde. 

Warum die Kletterwand am Dienstag zusammenbrach, blieb bislang unklar. Die Ermittlungen laufen. (dpa)