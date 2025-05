Mädchen in der Schweiz wegen Tötung unter Tatverdacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Schweizer Polizei hat ein 14-jähriges Mädchen unter dringendem Tötungsverdacht festgenommen. Die Jugendliche soll eine 15-Jährige mit Stichen tödlich verletzt haben. Zu den Tatumständen wird noch ermittelt, wie die Polizei im Kanton Aargau berichtet. Beide Mädchen stammten aus der Region. In der Schweiz sind Kinder ab dem 10. Geburtstag strafmündig.

Die 14-Jährige war nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag in Berikon rund 20 Kilometer westlich von Zürich blutend auf Passanten getroffen und hatte um Hilfe gebeten. Sie verständigten die Rettungskräfte. Gleichzeitig fanden Spaziergänger in einem nahe gelegenen Wald ein weiteres Mädchen stark blutend am Boden. Herbeigerufene Retter konnten es nicht mehr retten, es starb nach Polizeiangaben noch vor Ort.

Die Polizei ermittelte, dass die beiden sich kannten. »Daraus ergab sich gegen die 14-Jährige ein dringender Tatverdacht«, teilte sie mit. In der Nähe des Tatorts wurden auf einer Wiese Blumen und zwei Plüschtiere abgelegt und Kerzen aufgestellt.