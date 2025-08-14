Mädchen aus Freizeitbad Rulantica in Rust gelockt und missbraucht

Der flüchtige Verdächtige sei durch Aufnahmen von Überwachungskameras identifiziert worden, hieß es von der Polizei. (Archivbild)

Ein sechsjähriges Mädchen soll von einem Mann aus dem populären Erlebnisbad Rulantica des Europa-Parks in Rust gelockt und in einem Wald sexuell missbraucht worden sein. Erst zwei Stunden später sei das Kind mit Badekleidung und Schlappen bekleidet fünf Kilometer entfernt entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Zuvor habe der identifizierte, aber flüchtige Verdächtige das Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Nach dem in der Region wohnenden Mann werde nun international gefahndet.

Der Europa-Park in Südbaden machte zunächst keine Angaben. Eine Sprecherin bestätigte aber, dass es sich bei dem betroffenen Bad um das zugehörige Rulantica handelt.

Nach Angaben der Polizei hatte die Sechsjährige am Samstagabend ihre Eltern im Bad aus den Augen verloren. Der durch Überwachungskameras erkannte Mann habe dem Mädchen seine Hilfe angeboten und das Kind in einen angrenzenden Wald geführt. Nach der Tat habe er sein Opfer allein zurückgelassen, teilte die Polizei mit.

Gegen den gesuchten 31-jährigen Rumänen wurde ein Haftbefehl wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes erlassen.