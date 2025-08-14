Mädchen aus Freizeitbad Rulantica gelockt und missbraucht

Der flüchtige Verdächtige sei durch Aufnahmen von Überwachungskameras identifiziert worden, hieß es von der Polizei. (Archivbild)

An einem belebten Abend ist ein sechsjähriges Mädchen nach Polizeiangaben aus dem populären Erlebnisbad Rulantica des Europa-Parks in Rust verschwunden, in einen Wald gelockt und sexuell missbraucht worden. Erst zwei Stunden später fand ein Zeuge das hilflose Kind fünf Kilometer entfernt vom Schwimmbad. Es hatte sich in der Dunkelheit in Badekleidung und mit Schlappen alleine durch den Wald gekämpft und war erst im Nachbarort Kappel-Grafenhausen entdeckt worden.

Zuvor soll der nun flüchtige Verdächtige das Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben, teilte die Polizei mit. Nach dem 31-jährigen Rumänen wird international gesucht, er konnte durch Überwachungsvideos des Badbetreibers identifiziert werden.

Mädchen verliert Eltern aus den Augen

Eine Sprecherin des Europa-Parks in Südbaden bestätigte, dass es sich bei dem betroffenen Bad um das zugehörige Rulantica handelt. »Wir sind sehr betroffen«, sagte sie. Der Park sei weiterhin im engen Austausch mit den Ermittlungsbehörden.

Nach Angaben der Polizei hatte die Sechsjährige am Samstagabend ihre Eltern im Bad aus den Augen verloren. Der Mann habe dem Mädchen seine Hilfe angeboten und sich offenbar sein Vertrauen erschlichen, bevor er es gegen 20.20 Uhr in ein angrenzendes Wäldchen geführt habe. Nach der Tat habe er sein Opfer alleine zurückgelassen, teilte die Polizei mit. Währenddessen suchten die Eltern verzweifelt im Bad nach ihrem Kind.

Das Mädchen sei mit großer Wahrscheinlichkeit traumatisiert, sagte Wolfgang Kramer, Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg. »Man kann sich vorstellen, dass es nach einer so schrecklichen Tat um die Seele eines Kindes mit Sicherheit nicht gut bestellt ist.« Äußerlich sei es nicht größer verletzt worden.

Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Gegen den gesuchten Mann wurde ein Haftbefehl wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes erlassen. Er soll in der Region wohnen. Am Dienstag wurde den Angaben nach seine Wohnung durchsucht. Laut Polizei ist der Mann schon in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten - allerdings nicht wegen Sexualdelikten, sondern weil er gestohlen und sich Leistungen erschlichen haben soll.

Der Wasserpark Rulantica wurde im November 2019 in Rust eröffnet. Der Name ist ein Wortspiel aus »Rust« und »Atlantik«.

Mehrere Fälle in wenigen Tagen

Zuletzt hatten verschiedene Fälle sexueller Belästigung von Mädchen in Schwimmbädern und an einem See in Baden-Württemberg für Aufmerksamkeit gesorgt. Mehrere Männer wurden vorläufig festgenommen. Unter anderem soll ein 42-Jähriger zwei 15-Jährige im Osten Stuttgarts am Gesäß angefasst haben. Kurze Zeit später kam es laut Polizei zu einem ähnlichen Vorfall in einem Freibad im Norden der Stadt: Ein 28-Jähriger soll hier zwei Mädchen im Alter von zwölf Jahren sexuell belästigt haben.

Am Gifizsee in Offenburg suchte ein 43-jähriger Mann laut Polizei Kontakt zu einer Mädchengruppe und berührte ein Mädchen und eine Jugendliche im Wasser im Vorbeigehen am Gesäß. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 66-Jährigen, der in einem Freibad in Sindelfingen (Kreis Böblingen) eine 14-Jährige im Bikini fotografiert haben soll.