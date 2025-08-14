Mädchen aus Freizeitbad in Rust gelockt und sexuell missbraucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll eine Sechsjährige aus einem Wasserpark in Rust gelockt und in einem Wald sexuell missbraucht haben. Der flüchtige Verdächtige sei durch Aufnahmen von Überwachungskameras identifiziert worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach dem in der Region wohnenden Rumänen werde nun international gefahndet. Eine Sprecherin des Europa-Parks bestätigte, dass es sich bei dem betroffenen Bad um das zugehörige Rulantica handele. Zunächst machte sie keine weiteren Angaben.

Die Sechsjährige hatte nach Polizeiangaben im Innenbereich des Bades seine Eltern aus den Augen verloren. Daraufhin soll der Verdächtige das Mädchen angesprochen haben. Er habe dem Kind Hilfe angeboten, die Eltern wiederzufinden. Im Wald soll er das Mädchen aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen. Anschließend habe er sein Opfer allein zurückgelassen. Ein Zeuge fand das Mädchen zwei Stunden später fünf Kilometer vom Freizeitbad entfernt.

Nach der Tat am Samstag wurde der Verdächtige durch Auswertung von Bildmaterial Anfang der Woche identifiziert. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstag konnte er laut Polizei bislang nicht angetroffen und festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes erlassen.