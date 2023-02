Aktuell Land

Lyrikerin Judith Zander erhält Peter-Huchel-Preis 2023

Der Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht in diesem Jahr an die Autorin Judith Zander. Die 1980 in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) geborene und in Jüterbog (Brandenburg) lebende Lyrikerin werde damit für ihr 2022 veröffentlichtes Gedichtband »im ländchen sommer im winter zur see« ausgezeichnet, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Samstag mit.