Luftwaffenübung soll Passagierflüge wenig beeinträchtigen

Eine große Luftwaffenübung auch über Baden-Württemberg im Juni soll keine schweren Beeinträchtigungen für Passagierflüge zur Folge haben. »Wir sind bemüht, die Einschränkungen so weit wie möglich zu reduzieren«, sagte Luftwaffen-Generalleutnant Günter Katz am Freitag in Berlin. Die Deutsche Flugsicherung will während der multinationalen Operation vom 12. bis 23. Juni Personal aufstocken. Die Luftfahrt rechnet mit einigen Verspätungen, die vereinzelt länger sein und sich auch aufbauen könnten. Es müsse sich aber keiner Sorgen machen, dass gar Flüge nicht gingen, machte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BDL, Matthias von Randow, deutlich.