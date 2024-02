Aktuell Land

Ludwigshafen/Mannheim: Gemeinsamer Fastnachtsumzug

Die Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim stellen heute (11.00 Uhr) weitere Details des gemeinsamen Fastnachtsumzugs am 11. Februar in Ludwigshafen vor. Zu der Pressekonferenz in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz werden unter anderem Gastgeberin Jutta Steinruck - die parteilose Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen - sowie der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) erwartet.