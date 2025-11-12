Ludwigsburger Basketballer Skuja fällt einige Tage aus

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich mit Toms Skuja auf der Position des Point Guard verstärkt.

Entwarnung bei Toms Skuja: Der erst kürzlich vom Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg verpflichtete lettische Nationalspieler hat sich zwar das Sprunggelenk verstaucht. Wie der Verein mitteilte, muss der 23 Jahre alte Point Guard aber nur eine Pause von höchstens 14 Tagen einlegen und wird »zeitnah wieder zur Verfügung stehen«.

Zunächst hatten die Verantwortlichen auch einen Knöchelbruch und eine längere Pause für möglich gehalten. Die Verletzung hatte sich Skuja beim 65:59-Heimsieg der Ludwigsburger am Samstag gegen die EWE Baskets Oldenburg zugezogen.