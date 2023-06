Aktuell Land

Lucha zeigt Verständnis für Apotheken-Protest

Im Streit um höhere Honorare und bessere Arbeitsbedingungen stärkt Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha den streikenden Apotheken den Rücken und fordert ein besseres Angebot des Bundes. »Ich habe Verständnis für die Forderungen der Apothekerinnen und Apotheker und habe diese ebenfalls bereits an den Bund herangetragen«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Die Berliner Bestrebungen bei den Vergütungen griffen zu kurz. Das gelte vor allem mit Blick auf den bürokratischen Aufwand für Abrechnungen und Dokumentationen.