Lottospieler gewinnt bislang höchste Summe des Jahres

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Lottogewinn in der Höhe von 26,4 Millionen Euro geht für einen bislang unbekannten Gewinner oder eine unbekannte Gewinnerin aus Baden-Württemberg das Jahr zu Ende. Bei der Ziehung am Samstag war er oder sie der oder die Einzige mit sechs richtigen Zahlen sowie der richtigen Superzahl, wie Lotto Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart berichtete. Demnach ist es der bisher höchste Gewinn des Jahres 2024 im Südwesten. Nur noch beim Eurojackpot könnte am Dienstag ein höherer Gewinn anfallen - laut einer Pressesprecherin liegen 44 Millionen Euro im Topf.

Den bislang höchsten Gewinn Baden-Württembergs habe eine Frau aus dem Zollernalbkreis im Jahr 2020 einkassiert, sagte die Sprecherin. Sie gewann damals im Lotto 6aus49 rund 42,5 Millionen Euro.