Lottoglück im Kreißsaal: Seltene Drillinge in Böblingen

Den eineiigen Drillingen von Böblingen geht es nach einer komplizierten Frühgeburt gut, sie können bald nach Hause. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Ärzte sprechen von einem »kleinen medizinischen Wunder«: In den Kliniken Böblingen sind eineiige Drillinge geboren worden – ein Ereignis, das statistisch nur in etwa einem von 100 Millionen Fällen vorkommt. Jetzt, rund zwei Monate nach der Geburt, dürfen die drei Mädchen mit ihren Eltern nach Hause.

Eineiige Drillinge entstehen, wenn sich eine befruchtete Eizelle zunächst einmal und anschließend ein weiteres Mal teilt. Dadurch entwickeln sich drei genetisch identische Kinder. »Eine extrem seltene und zugleich risikoreiche Konstellation«, erklärte der Verbund. Sie könne etwa zu Frühgeburten oder Wachstumsunterschieden führen.

Mädchen und Mutter geht es gut

Die drei Mädchen waren als Frühgeburten nach einer Komplikation per Kaiserschnitt entbunden worden. »Trotz aller Vorsicht blieb die Geburt eine Herausforderung«, sagte Gerald Nachtrodt, Chefarzt der Kinderklinik. Eines der Kinder habe nach der Entbindung eine Hirnblutung erlitten und sei besonders intensiv betreut worden. »Glücklicherweise geht es dem betroffenen Mädchen mittlerweile sehr gut.« Auch die Mutter und die Kinder hätten die kritische Situation gut überstanden.

Die Wahrscheinlichkeit einer Geburt eineiiger Drillinge – ohne künstliche Befruchtung – liegt bei 1 zu 100 Millionen. Besonders bemerkenswert deshalb: Die Böblinger Drillinge sind nicht der einzige Fall in diesem Jahr und in der Region. Bereits im Sommer kamen im Rems-Murr-Klinikum in Winnenden ebenfalls eineiige Drillinge zur Welt. Für den Klinikverbund ist die Häufung »statistisch kaum fassbar«.