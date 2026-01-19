Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Lotto-Spielerin vom Bodensee sahnt fast zwei Millionen ab

Ein Batzen Geld für eine Tipperin aus dem Südwesten: Sie hat eine große Summe beim Lotto gewonnen. Nicht der erste Geldsegen für Glücksspieler aus dem Land im noch jungen Jahr.

Tippscheine für Lotto 6aus49
Sechs Richtige hat eine Frau aus dem Kreis Konstanz angekreuzt. (Symbolbild) Foto: Inga Kjer/DPA
Konstanz (dpa/lsw) : Jubel am Bodensee: Eine Frau aus dem Kreis Konstanz hat beim Lotto-Spielen mehr als 1,8 Millionen Euro gewonnen. Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte, hatte die Glückliche bei der Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag sechs richtige Zahlen angekreuzt. Hätte sie auch noch die korrekte Superzahl 1 gehabt, hätte sie den noch größeren Jackpot geknackt. Die Spielteilnehmerin ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt.

Es handelt sich um den zweiten Millionengewinn in Baden-Württemberg im Jahr 2026, wie eine Sprecherin sagte.

