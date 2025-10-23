Lotto-Glückspilz aus dem Südwesten - 1,6 Millionen Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehr als 1,6 Millionen Euro hat ein Glückspilz aus Ulm gewonnen. Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch setzte die Tipperin oder der Tipper auf die sechs richtigen Gewinnzahlen und räumte damit mehr als 1,6 Millionen Euro ab.

Die getippten Zahlen 4, 14, 19, 26, 35 und 40 erwiesen sich als goldrichtig, wie die Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Lediglich die korrekte Superzahl 0 fehlte zum Knacken des noch größeren Jackpots. Wer die oder der Glückliche ist, ist laut Lotto noch nicht bekannt.

Der Oktober ist ein echter Glücksmonat für die Tipperinnen und Tipper im Südwesten: Es ist bereits der fünfte Millionengewinn, der in diesem Monat bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg erzielt wurde.