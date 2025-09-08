Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Lokführer mit Laserpointer geblendet - vier Männer gesucht

Am Bahnhof Ludwigsburg blendeten Unbekannte einen Lokführer mit einem Laserpointer. Nach dem gefährlichen Zwischenfall sucht die Polizei jetzt vier Jugendliche.

Laserpointer - Symbolbild
Es sei niemand verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Fabian Strauch/DPA
Ein 26 Jahre alter Lokführer ist am Bahnhof Ludwigsburg mit einem Laserpointer geblendet worden. Der Lokführer habe den Zug daraufhin am Bahnhof zum Stehen gebracht, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen suche man jetzt nach vier Jugendlichen, die geflüchtet sein sollen.

Einer der Jugendlichen soll ein auffälliges Basecap getragen haben, ein weiterer soll eine schwarze Jacke mit gelben Streifen getragen haben. Die vier Jugendlichen konnten bei einer Fahndung der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

