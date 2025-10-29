Lkw verliert Treibstoff: A8 Richtung Stuttgart dicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein Lastwagen auf einer Strecke von 20 Kilometern Treibstoff verloren hat, ist seit dem Morgen die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Rutesheim gesperrt. Es seien Experten unterwegs, um die Fahrbahn zu reinigen, berichtete die Polizei auf WhatsApp. Ein erstes Reinigungsfahrzeug sei inzwischen eingetroffen.

Der Stau auf der üblicherweise stark befahrenen A8 betrage vor der Ausfahrt Pforzheim-Nord inzwischen zehn Kilometer. Wie es zu dem Auslaufen des Stoffes kam – ob etwa ein Unfall die Ursache dafür war –, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Ein Ende der Sperrung ist laut Polizei derzeit nicht absehbar. Autofahrer sollten die Sperrung weiträumig umfahren. Zuvor hatte der SWR berichtet.